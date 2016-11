Zukunftsvorsorge oft schlechtes Geschäft

Die Zukunftsvorsorge war 2015 das dritte Jahr in Folge rückläufig. Gesunken sind laut Finanzmarktaufsicht (FMA) sowohl Vertragsbestand als auch Prämien bzw. Nettoeinzahlungen. Die Kapitalanlagegesellschaften ziehen sich zurück. Langfristige Versicherungsverträge boomen.

Die Renditen sind extrem unterschiedlich und waren nach Kosten bei einem großen Teil der Anbieter negativ. Der Vertragsbestand bei der prämiengeförderten Altersvorsorge sank 2015 um 5,4 Prozent auf 1.505.623 Verträge zum Jahresultimo, teilte die FMA mit.

90 Prozent der 20 Anbieter hätten rückläufige Verträge gemeldet, heißt es in der heute veröffentlichten Studie. Die Kapitalanlagegesellschaften (KAG) machen seit 2010 kein Neugeschäft mehr und lassen die bestehenden Verträge bei einer Laufzeit von ausschließlich zehn Jahren großteils auslaufen.

Saftige Spesen fressen Erträge auf

Die abgegrenzten Prämien bzw. Nettoeinzahlungen gaben im Jahresvergleich insgesamt um 5,0 Prozent auf 975 Mio. Euro nach. Bei den Versicherungen sank dabei das Prämienvolumen um 4,4 Prozent auf 940 Mio. Euro, bei den KAGs um 20 Prozent auf 35,9 Mio. Euro. Die durchschnittlichen jährlichen Einzahlungen pro Vertrag hätten sich in den vergangenen drei Jahren bei „plus/minus 640 Euro“ stabilisiert, hieß es.

Die Zukunftsvorsorge werde aber immer stärker tatsächlich zum langfristigen Aufbau einer Altersversicherung verwendet und weniger als staatlich geförderte Spar- und Anlageform. Verträge mit Laufzeiten bis 15 Jahre gingen stark zurück, Verträge mit Laufzeiten von 25 Jahren und mehr machten bereits 70 Prozent aus, und knapp mehr als ein Viertel der Verträge liefen sogar länger als 45 Jahre.

Die Veranlagungsperformance auf das Gesamtkapital - kumulierte Kundenprämien plus staatliche Prämien - sei vor Kosten 2015 mit plus 5,9 Prozent klar positiv gewesen. Nach Kosten sei der Ertrag der einzelnen Produkte jedoch „sehr heterogen: Knapp mehr als die Hälfte schließen sogar negativ ab“, so die FMA.