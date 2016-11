Fußball: Rapid auf Suche nach Supertrainer

International erfahren, erfolgreich, taktisch vielseitig und möglichst grün-weißer Hintergrund: So lauten nur einige der Kriterien für den künftigen Trainer von Rapid. Möglichst während der Länderspielpause möchten die Hütteldorfer einen Übungsleiter präsentieren, der die „Mission 33“, den 33. Meistertitel der Clubgeschichte, noch möglich machen soll. ORF.at sieht sich die in der Gerüchteküche gehandelten Kandidaten zur Nachfolge von Mike Büskens in einer Analyse an.

