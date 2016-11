EU tüftelt an gerechterer Unternehmensbesteuerung

Bei ihren Bemühungen um eine gerechtere Unternehmensbesteuerung will die EU nun offenbar Tempo machen. Der EU-Ratsvorsitzende und slowakische Finanzminister Peter Kazimir sagte heute in Brüssel, er strebe noch heuer einen Beschluss der EU-Finanzminister über einen neuen Vorschlag der EU-Kommission an.

Dieser sieht vor, dass in einem ersten Schritt für alle europäischen Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von mehr als 750 Mio. Euro gemeinsame Regeln für die Besteuerung aufgestellt werden. Dadurch soll vermieden werden, dass sich Unternehmen künstlich arm rechnen, indem sie die unterschiedlichen Steuersysteme in den EU-Staaten ausnutzen.

Kritik an Apple, Starbucks und Co.

Der Kommissionsvorschlag ist die Antwort auf etliche Skandale in den vergangenen Jahren bei der Besteuerung von großen Unternehmen. So hatte die EU-Kommission dem US-Konzern Apple vorgeworfen, 2014 nur 0,005 Prozent Steuern auf seine in Europa erzielten und in Irland zwischengeparkten Gewinne gezahlt zu haben, und eine Nachzahlung von bis zu 13 Mrd. Dollar (11,8 Mrd. Euro) angeordnet.

Die Niederlande wurden dazu aufgefordert, Geld von der US-Kaffeehauskette Starbucks einzutreiben. Weitere Fälle in Luxemburg sind noch in der Schwebe.

Die EU-Kommission hatte bereits 2011 einen Vorstoß zur Schaffung einer gemeinsamen Steuerbemessungsgrundlage gewagt, damals aber keine Mehrheit im EU-Rat gefunden. Kazimir sagte, der neue Vorschlag habe bessere Chancen: „Heute leben wir in einer anderen Welt.“

Vereinheitlichen will die EU-Kommission lediglich die Berechnung des zu versteuernden Firmengewinns. Die konkreten Steuersätze sollen die EU-Mitgliedsstaaten wie bisher selbst festlegen. Die Steuersätze für Unternehmen reichen in der EU von 12,5 Prozent in Irland bis zu rund 30 Prozent in Deutschland.

In einem zweiten Schritt will die EU-Kommission eine gerechtere Verteilung der von grenzüberschreitend tätigen Konzernen gezahlten Steuern in der EU organisieren. Das gilt als heikel, weil es dabei Gewinner und Verlierer geben dürfte.