Hillary Clinton wählte in New York

Die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, hat heute bei der US-Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgegeben. Die ehemalige Außenministerin besuchte gegen 8.00 Uhr (Ortszeit) in der Nähe ihres Wohnortes in Chappaqua im US-Bundesstaat New York das Wahllokal in einer Schule.

„Ich werde mein Bestes geben, wenn ich heute die Chance bekomme zu gewinnen“, rief sie im Beisein ihres Mannes Bill Clinton etwa 150 Anhängern zu.

Erste relevante Ergebnisse in der Nacht

In New York und in mehreren weiteren Bundesstaaten an der Ostküste der Vereinigten Staaten hatten in der Früh (Ortszeit) die ersten Wahllokale geöffnet. Die letzten Umfragen deuteten auf ein enges Rennen zwischen Clinton und dem rechtspopulistischen Immobilienmilliardär Donald Trump hin, der für die Republikanische Partei ins Rennen ging.

An der Ostküste und in einigen anderen Staaten schließen die Wahllokale morgen um 1.00 Uhr MEZ, danach sind die ersten Prognosen und relevante Auszählungsergebnisse zu erwarten.

Da sich die Abstimmung wegen der Zeitunterschiede innerhalb der USA bis in die frühen europäischen Morgenstunden zieht, kann es bei einem knappen Rennen entsprechend lange dauern, bis der Nachfolger von Präsident Barack Obama feststeht.