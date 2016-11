Waffenfund: Ermittlungen nach Verbotsgesetz

Nachdem bei einem 48-Jährigen in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) in Niederösterreich illegale Waffen gefunden wurden, wird jetzt auch wegen Wiederbetätigung ermittelt. Die Polizei entdeckte Devotionalien mit nationalsozialistischen Symbolen.

