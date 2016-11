Im Weißen Haus „das Beste geben“

Der Wahltag in den USA ist in vollem Gange. Kandidatin Hillary Clinton hat bereits in der Früh (Ortszeit) in ihrem Heimatbundesstaat New York „in Demut“ ihre Stimme abgegeben und dabei in einem letzten Wahlappell versprochen, ihr „Bestes zu geben, wenn ich heute die Chance bekomme zu gewinnen“. Der Auftritt ihres Kontrahenten Donald Trump an der Urne stand noch aus. Aufhorchen ließ am Wahltag allerdings dessen Sohn Eric mit der Aussage, sein Vater werde „fraglos“ das Wahlergebnis anerkennen. Eine Hintertüre blieb dabei allerdings offen.

