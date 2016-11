Fußball: Irland-Spiel für Team kein Pflichtsieg

Nach drei Spielen in der Qualifikation für die WM 2018 liegt das ÖFB-Nationalteam mit vier Punkten nur auf dem vierten Platz in Gruppe D. Für viele österreichische Fußballfans ist das Heimspiel am Samstag gegen Irland daher bereits ein Pflichtsieg. Anders sieht das Leo Windtner: „Es ist ein wichtiges Spiel, aber kein Entscheidungsspiel“, so der ÖFB-Präsident. Selbst bei einer Niederlage würde für Windtner nämlich die Chance auf ein Russland-Ticket noch leben.

