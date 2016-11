EU warnt Türkei vor Scheitern des Visapakts

Die EU warnt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor dem Scheitern der geplanten Visabefreiung. „Alles, was die türkischen Behörden bisher gemacht haben, führt mich zu der Annahme, dass letztendlich die Türkei keine europäischen Standards übernehmen will“, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute in Brügge.

Unter diesen Umständen könne den Türken aber keine visafreie Einreise in die EU gewährt werden. Für die Regierung in Ankara ist jedoch der Wegfall der Einreisegenehmigungen Voraussetzung für das Flüchtlingsabkommen. Darin hat sich die Türkei verpflichtet, von ihrem Territorium aus in die EU illegal eingereiste Flüchtlinge zurückzunehmen.

Juncker pochte darauf, die Türkei müsse als eine Voraussetzung für die Visabefreiung ihre Anti-Terror-Gesetze entschärfen. Erdogan lehnt das strikt ab. Unterdessen bekräftigte die Türkei ihre Kritik an der Aufnahme von Türken, die ihr Land aus Furcht vor Verfolgung verlassen haben.

EU hält an Verhandlungen fest

Die EU-Staaten wollen an den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorerst festhalten. Man sei bereit, den politischen Dialog „auf allen Ebenen und innerhalb des bestehenden Rahmens“ fortzuführen, hieß es in einer in Brüssel veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme.

Die EU rufe die Türkei auf, „zu einem glaubwürdigen politischen Prozess“ zurückzukehren, die Demokratie zu wahren und Menschenrechte zu respektieren, so die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Namen der 28 Mitgliedsstaaten. Die Situation werde weiter sehr aufmerksam verfolgt und bewertet werden, fügte sie hinzu.

Erdogan zeigt Oppositionsführer an

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan allerdings setzt die Verfolgung von Gegnern fort: Er zeigte nun den Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu von der Mitte-links-Partei CHP wegen „schwerer Beleidigung“ an. Das sagte Kilicdaroglus Sprecher, Okan Konuralp, der dpa am Telefon. Nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zielt die Anzeige auf eine Erklärung der CHP, in der Erdogan und die Führung der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP als „die größte Gefahr“ für die Demokratie des Landes bezeichnet werden.