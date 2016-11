Baufirma GLS mit 60 Millionen Euro insolvent

Die mit Abstand größte Firmenpleite in diesem Jahr hat der Kreditschutzverband von 1870 gemeldet. Die Baufirma GLS Bau mit Sitz in Oberösterreich und das Tochterunternehmen RW Montage GmbH sind insolvent. In Summe geht es um 61 Millionen Euro Passiva. Grund für die Pleite ist laut Angaben die Sanierung der Wiener Praterbrücke.

