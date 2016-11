Aufregung über Megaglashaus im Burgenland

Der Gemüseproduzent Perlinger will zwischen Frauenkirchen und Podersdorf im Burgenland ein Gewächshaus errichten, in dem das ganze Jahr Gemüse angebaut werden kann. Eine Bürgerinitiative, deren Sprecher der Winzer Josef Umathum ist, will das Glashaus verhindern.

