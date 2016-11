Ausstellung: Jüdische Schicksale vor Deportation

Kleine Sperlgasse 2a, Castellezgasse 35, Malzgasse 7 und Malzgasse 16 - das sind Orte mitten in Wien, an denen zur Zeit des Nationalsozialismus Sammellager eingerichtet waren, in denen Juden vor der Deportation interniert wurden. Eine Ausstellung setzt sich nun mit diesem Thema auseinander.

