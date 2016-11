Schriftstellerin Helga Ruebsamen gestorben

Die niederländische Schriftstellerin Helga Ruebsamen ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Die Autorin starb in der Nacht in Den Haag, teilte ihr Verlag Atlas Contact am Dienstag in Amsterdam mit.

Ruebsamen war bekannt für Erzählungen über Außenseiter und exzentrische Personen. Preisgekrönt wurden auch ihre Romane, die zum Teil auf ihrer Kindheit in der früheren niederländischen Kolonie, dem heutigen Indonesien beruhten. 2001 war die Autorin für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet worden. „Helga Ruebsamen machte die Welt in ihren Erzählungen und Romanen wie eine Zauberfee schöner“, sagte Verlegerin Mizzi van der Pluijm.

Ruebsamen war Tochter einer niederländischen Mutter und eines jüdischen deutschen Vaters. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war die Familie in die Niederlande gezogen und musste unter der deutschen Besatzung untertauchen.