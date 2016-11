Belgier soll Pariser Anschläge in Syrien gesteuert haben

Anti-Terror-Ermittler verdächtigen einen 32 Jahre alten Belgier, ein Koordinator der Anschläge von Paris und Brüssel zu sein. Mehrere Elemente deuteten darauf hin, hieß es heute in Paris aus Ermittlerkreisen. Die französische Zeitung „Le Monde“ hatte zuvor berichtet, belgische Behörden seien zu dem Schluss gekommen, dass der 32-Jährige die Attacken von Syrien aus koordiniert hatte.

Zudem habe ein inhaftierter Terrorverdächtiger ihn beim Verhör in Frankreich als den Mann identifiziert, der unter dem Kampfnamen Abu Ahmad die Anschläge vorbereitet haben soll.

Nach Angaben der Zeitung handelt es sich bei dem 32-Jährigen um einen Dschihad-Veteranen, der nun Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sei. Er soll von der syrischen IS-Hochburg al-Rakka aus gehandelt haben.

Am 13. November 2015 hatten drei IS-Terrorkommandos in Paris insgesamt 130 Menschen ermordet. Dreieinhalb Monate später verübten Islamisten in Brüssel einen Doppelanschlag am Flughafen und in der U-Bahn und töteten 32 Menschen. Die Ermittlungen ergaben Verbindungen zwischen den Attentätern von Paris und Brüssel.