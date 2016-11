Erdogan erstattet Anzeige gegen alle Mandatare der CHP

Nach regierungskritischen Äußerungen bei einer Versammlung der Oppositionspartei CHP hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet. Erdogans Anzeige richtet sich gegen alle Abgeordneten der Republikanischen Volkspartei (CHP), darunter Parteichef Kemal Kilicdaroglu, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu heute berichtete.

Die CHP ist die größte Oppositionspartei in der Türkei. Bei der von Kilicdaroglu geleiteten Versammlung von CHP-Abgeordneten war das Vorgehen der türkischen Behörden gegen Regierungsgegner verurteilt worden. Der Parteirat erklärte, die Regierung sei schuld am Putschversuch und greife nun die Grundwerte der modernen Türkei an.

Ankara hatte nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli den Ausnahmezustand verhängt, der den Behörden erweiterte Befugnisse im Kampf gegen mutmaßliche Unterstützer des Putschversuchs gibt. Kritiker werfen der islamisch-konservativen Regierung aber vor, pauschal Regierungskritiker mundtot machen zu wollen. Zehntausende Menschen wurden inzwischen festgenommen oder aus dem Staatsdienst entlassen.

EU warnt vor Scheitern des Visapakts

Die EU rief die Türkei unterdessen auf, „zu einem glaubwürdigen politischen Prozess“ zurückzukehren, die Demokratie zu wahren und Menschenrechte zu respektieren, so die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Namen der 28 Mitgliedsstaaten. Die Situation werde weiter sehr aufmerksam verfolgt und bewertet werden, fügte sie hinzu. Die EU warnte Erdogan auch vor dem Scheitern der geplanten Visabefreiung.

EU-Kommission veröffentlicht Türkei-Bericht

Morgen will die EU-Kommission ihren jährlichen Bericht zu den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei vorstellen. Darin wird erneut scharfe Kritik an der Menschenrechtssituation und dem Vorgehen der Regierung in Ankara gegen Oppositionelle und Medien geübt. Eine Empfehlung der EU-Kommission, die Beitrittsgespräche mit der Türkei zu unterbrechen, wird dennoch nicht erwartet.