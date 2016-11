Fußball: ÖFB-Team darf doch ins Happel-Stadion

Das Pendlerdasein von Österreichs Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Irland (18.00 Uhr, live in ORF eins) wird am Donnerstag nach einem zweimaligen Ausflug in die BSFZ-Arena der Admira wieder beendet sein. Wiens Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) erteilte heute die Erlaubnis, das Hauptfeld im Happel-Stadion doch zu benutzen. Das Team trainiert morgen aber trotzdem wieder in der Südstadt. Ausgangspunkt für die Farce waren die schlechten Platzverhältnisse auf den Prater-Trainingsplätzen und das Verbot, auf dem Hauptfeld zu üben.

