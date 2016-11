Wahllokale in mehreren Staaten geschlossen

Bei der Präsidentschaftswahl in den USA haben in mehreren Staaten die Wahllokale geschlossen. Um 1.30 Uhr MEZ endete auch in dem wichtigen „Swing-State“ Ohio die Möglichkeit zur Stimmabgabe.

Der republikanische Kandidat Donald Trump holte Indiana, Kentucky und West Virginia, wie die Sender CNN und Fox News aufgrund erster Stimmauszählungen und Nachwahlbefragungen voraussagten. Die Demokratin Hillary Clinton gewann in Vermont. Die Ergebnisse waren erwartet worden.

Der Sender CNN zitierte einen Berater aus dem Trump-Lager mit den Worten: „Wir brauchen ein Wunder, um zu gewinnen.“