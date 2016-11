US-Börsen am Wahltag mit leichtem Plus

Die New Yorker Aktienbörse hat gestern zum US-Wahltag im Verlauf fester tendiert. Die Erleichterungsrally an der Wall Street halte an, kommentierte ein Anlageexperte mit Blick auf die in Umfragen leicht favorisierte demokratische Kandidatin Hillary Clinton.

Unter ihr dürfte sich weniger am Status quo ändern als bei einem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump. Je geringer die Unsicherheiten seien, desto besser sei das für die Finanzmärkte.

Gegen 19.05 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Zuwachs von 129,88 Zählern oder 0,71 Prozent bei 18.389,48 Punkten. Der S&P-500-Index lag 14,07 Punkte oder 0,66 Prozent im Plus bei 2.145,59 Zählern. Der NASDAQ-Composite-Index steigerte sich um 44,35 Zähler oder 0,86 Prozent auf 5.210,52 Einheiten.