Prognosen: Warum Trumps Siegeschancen steigen

Die Chancen von Donald Trump auf einen Sieg bei der US-Präsidentenwahl steigen. Aktuell hat Trump 149 Wahlleute aus 18 Bundesstaaten zugesprochen bekommen, Hillary Clinton steht bei 109 aus zehn Staaten und dem Regierungsbezirk Washington DC.

In entscheidenden Bundesstaaten liegt die zuvor favorisierte Clinton bei der Auszählung der Stimmen hinten. In den Staaten, in denen noch gewählt wird, waren ihr ohnehin Siege vorhergesagt worden.

Das Live-Prognosemodell der „New York Times“-Seite Upshot gibt Trump inzwischen eine Siegeschance von 78 Prozent. Das Politblog Fivethirtyeight spricht Clinton mit einem trägeren Modell weiter eine Siegeschance von 60 Prozent zu.

Besonders problematisch für Clinton sind derzeit Rückstände in vier Bundesstaaten. Überraschend groß ist ihr Rückstand in Michigan. Sollte sie nach Ohio auch North Carolina verlieren, brauchte sie einen Sieg in den als sicher für Trump geltenden Staaten Arizona und Georgia.