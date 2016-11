Kamerahersteller GoPro ruft faltbare Drohne zurück

Nur wenige Wochen nach dem Verkaufsstart hat der vor allem bei Extremsportlern beliebte Kamerahersteller GoPro seine faltbare Drohne Karma zurückgerufen. Eine „kleine Zahl“ an Käufern habe Stromausfälle während des Flugs gemeldet, es gebe aber keine Berichte von Verletzten oder Beschädigungen, teilte der Hersteller gestern mit.

Da Sicherheit „höchste Priorität“ habe, rufe das Unternehmen alle der rund 2.500 bisher verkauften Exemplare zurück. Die Käufer sollen demnach ihr Geld zurückbekommen.

GoPro hatte die knapp 800 Dollar (725 Euro) teure Drohne erst im September vorgestellt und im Oktober in den Handel gebracht. In der Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft warb das Unternehmen damals damit, dass Karma mit der Minikamera Hero5 an Bord „fantastisch fließende Aufnahmen“ aus der Luft ermögliche.