Weltweit Turbulenzen an Börsen

In Anbetracht des Wahlsieges von Donald Trump haben Anleger heute Aktien und andere risikoreiche Anlagen im hohen Bogen aus ihren Depots geworfen. Einige Börsen brachen so stark ein wie zuletzt nach dem „Brexit“-Referendum.

Gleichzeitig steuerte die „Antikrisenwährung“ Gold auf den größten Tagesgewinn seit acht Jahren zu.

Der Deutsche Aktienindex (DAX) startete mit einem Minus von 2,87 Prozent in den Handel. Die Londoner Börse verzeichnete zu Handelsbeginn Verluste von 1,87 Prozent, in Paris waren es 2,83 Prozent. Die Börse in Mailand gab um drei Prozent nach.

Mexikanischer Peso hart getroffen

Zuvor hatte es bereits massive Verluste an den asiatischen Börsen gegeben. Der japanische Aktienindex Nikkei verlor bis zum Handelsschluss 5,4 Prozent. Die Börse in Hongkong büßte drei Prozent ein. Anleger flüchteten sich dagegen in sicherere Werte und investierten unter anderem in Gold und den japanischen Yen.

Besonders hart traf es den mexikanischen Peso. Er reagiert besonders sensibel, da Trump unter anderem Strafzölle auf mexikanische Waren plant und an der Grenze eine Mauer bauen will. Der Dollar stieg um bis zu 13,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 20,77 Peso und steuerte damit auf den größten Tagesgewinn seit 22 Jahren zu.