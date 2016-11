US-Medien: Trump hat Wahl gewonnen

Die Sensation scheint perfekt: Der Republikaner Donald Trump hat US-Medien zufolge und entgegen allen Prognosen die Präsidentschaftswahl gewonnen. Eine mögliche Niederlage der Demokratin Hillary Clinton zeichnete sich mit Trumps Sieg in Schlüsselstaaten wie Florida, North Carolina und Ohio bereits ab.

Mit dem noch unbestätigten Sieg in weiteren „Swing-States“ wie Pennsylvania hätte Trump die für die Wahl notwendigen Wahlmänner sicher. Der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, John Podesta, sagte in der Früh unterdessen, die Demokratin sei „noch nicht am Ende“.