Straßenbahnunfall in London: 40 Verletzte

Bei einem Straßenbahnunfall in einem Londoner Vorort sind 40 Menschen verletzt worden. Fünf Passagiere seien in den beiden umgestürzten Wagen eingeschlossen, teilte die Feuerwehr heute Früh mit. Der Unfall habe sich in einem Tunnel im Vorort Croydon ereignet. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.