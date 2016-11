Tusk und Juncker wollen EU-US-Gipfel mit Trump

Die EU-Spitzen, EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk, haben dem Republikaner Donald Trump zu dessen Wahlsieg gratuliert. „Heute ist es wichtiger denn je, die transatlantischen Beziehungen zu stärken“, schrieben beide in einem gemeinsamen Brief an Trump.

Juncker und Tusk luden Trump zu einem EU-US-Gipfel, „so bald es Ihnen möglich ist“. Dabei sollte die Richtung der gemeinsamen Beziehungen für die nächsten Jahre abgesteckt werden.

Nur durch eine enge Zusammenarbeit könnten die EU und die USA weiter einen Unterschied machen, indem sie mit bisher nie da gewesenen Herausforderungen wie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der Bedrohung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Ukraine, dem Klimawandel und der Migration zu tun hätten. „Zum Glück ist die strategische Partnerschaft EU-USA breit und tief“, so Tusk und Juncker.

Mogherini: „Werden weiter zusammenarbeiten“

Die Beziehungen zwischen der EU und den USA seien „tiefer als jeder Politikwechsel“, schrieb zuvor die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini heute im Kurzbotschaftsdienst Twitter. „Wir werden weiter zusammenarbeiten, die Stärke Europas wiederentdecken.“

Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat, dessen Land ab Jänner den EU-Vorsitz übernimmt, gratulierte Trump. „Jetzt ist es Zeit für Europa und die USA, enger zusammenzurücken und nicht andersherum“, schrieb er auf Twitter.