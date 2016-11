Türkei fordert von Trump Auslieferung Gülens

Nach dem Sieg des Republikaners Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA fordert die Türkei erneut die Auslieferung des Predigers Fethullah Gülen.

„Ich appelliere von hier aus offen an den neuen Präsidenten, den auf dem Boden der Vereinigten Staaten von Amerika lebenden Fethullah Gülen umgehend an unser Land auszuliefern“, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim heute in Ankara nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli verantwortlich.

Die Türkei hoffe außerdem auf eine gute Zusammenarbeit und darauf, dass die USA die Empfindsamkeit der Türkei im „Kampf gegen den Terror“ berücksichtigen. „Wir gratulieren Herrn Trump und wünschen ihm alles Gute“, sagte Yildirim.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte in Istanbul, er hoffe, dass der Wahlsieg Trumps zu positiven Entwicklungen in der Türkei und der Region beitrage.