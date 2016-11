Indizes stürzten in der Früh ab

Der Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen sorgt an den Börsen weltweit für große Nervosität. Finanzmärkte beurteilen den neuen US-Präsidenten als unberechenbar, entsprechend hektisch wurde am Mittwoch verkauft, was Indizes tief ins Minus stürzte. Unter europäischen Ökonomen überwog am Mittwoch die Sorge, es sei „kein guter Tag für die Weltwirtschaft“, urteilte EZB-Rat Ewald Nowotny. Gleichzeitig wurde aber auch zur Ruhe gemahnt.

