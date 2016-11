„Als geeintes Volk zusammenkommen“

Nach einem beispiellos ruppigen und polarisierenden Wahlkampf bemüht sich der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump in seiner Siegesrede um Einigkeit. Er wolle „Präsident aller Amerikaner“ sein. „Es ist Zeit für uns, als geeintes Volk zusammenzukommen“, sagte er in New York. Während das Lager der überraschend unterlegenen demokratischen Kontrahentin Hillary Clinton in Schockstarre verfallen zu sein scheint, feiern Trump-Fans den Start eines neuen Kapitels.

Lesen Sie mehr …