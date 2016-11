EU-Kommission empfiehlt Beitrittsgespräche mit Albanien

Die EU-Kommission hat die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien unter Bedingungen empfohlen. Unter bestimmten Voraussetzungen schlägt die EU-Behörde erneut solche Gespräche auch mit Mazedonien vor.

Für Serbien und das Kosovo gibt es in dem von Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Mittwoch in Brüssel vorgelegten jährlichen EU-Fortschrittsbericht ein kleines Lob.

Einen „konstanten Fortschritt bei der Erfüllung“ der für die Eröffnung der Gespräche notwendigen Schlüsselelemente attestiert die EU-Kommission Albanien in ihrem Bericht. Als Bedingungen für die Empfehlung nennt die EU-Behörde „die Umsetzung der Justizreform, insbesondere die Überprüfung von Richtern und Staatsanwälten“.

Die EU-Kommission lobt hier vor allem die bisherigen Bemühungen Tiranas. Für die endgültige Eröffnung von Beitrittsgesprächen bedarf es der Einstimmigkeit unter den 28 EU-Staaten.