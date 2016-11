EU-Bericht zu Türkei: „Ernsthafte Rückschritte“

Die EU-Kommission zeigt sich „schwer besorgt“ über die jüngsten Entwicklungen in der Türkei. „Es hat ernsthafte Rückschritte im Bereich Meinungsfreiheit im vergangenen Jahr gegeben“, heißt es in dem heute von EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn im EU-Parlament in Brüssel vorgestellten Fortschrittsbericht.

Der Bericht steht ganz im Zeichen des Putschversuches vom 15. Juli, der nach Angaben der EU-Kommission 241 Todesopfer und 2.196 Verletzte gefordert hat.

„Selektive und willkürliche Anwendung des Gesetzes, vor allem zu den Bestimmungen zur nationalen Sicherheit und dem Kampf gegen Terrorismus, haben eine negative Auswirkung auf die Meinungsfreiheit“, heißt es in dem EU-Report. Das Vorgehen gegen die oppositionelle prokurdische HDP sei eine „schwerwiegende Sorge“.

Festhalten an Beitrittsverhandlungen

Die EU-Kommission hält dennoch an den Beitrittsverhandlungen mit Ankara fest. Türkische Überlegungen zur Wiedereinführung der Todesstrafe wären laut EU-Kommission jedoch nicht mit der EU und mit den internationalen Verpflichtungen der Türkei vereinbar.

In dem EU-Bericht wird auch das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und Ankara erwähnt. Die Türkei habe bemerkenswerte Anstrengungen zur Unterbringung von 2,7 Millionen Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak unternommen. Das Abkommen habe zu einem substanziellen Rückgang von Flüchtlingen und irregulären Migranten aus der Türkei nach Griechenland geführt.

Die Türkei habe auch einen „substanziellen Fortschritt“ zur Erfüllung der Benchmarks für die Visabefreiung erzielt. Die EU-Kommission habe einen Vorschlag zur Visabefreiung gemacht, „unter dem Verständnis, dass die Türkei die ausstehenden Benchmarks erfüllt“.