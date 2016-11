Hofburg: Mobilisierung durch US-Wahl möglich

Meinungsforscher und Politologen erwarten relativ wenige Auswirkungen durch die US-Wahl auf die österreichische Bundespräsidentenwahl. Während Peter Hajek (Public Opinion Strategies)den Einfluss auf die Wahl am 4. Dezember für „marginalst“ hält, erwartet OGM-Chef Wolfgang Bachmayer aber, dass Wahlkämpfe hierzulande grundsätzlich härter und angriffiger werden. Politberater Thomas Hofer rechnet mit Mobilisierungseffekten.

FPÖ-Kandidat Norbert Hofer könnte aus der US-Wahl laut Bachmayer den Schluss ziehen, dass Samthandschuhe für den Wahlkampf nicht das Richtige sind. Es könnte sein, dass Hofer in den nächsten Wochen daher lauter, kantiger auftritt. Donald Trumps Aussagen seien zum Teil „unglaublich“ gewesen: „Aber er wurde von vielen Wählern als Projektionsfläche gesehen, dass er sich zu sagen traut, was sich manche denken, und dafür wurde er belohnt.“

Andererseits könnten Österreicher auf Trumps Wahl doch erschrocken reagieren, was wiederum dazu führen könnte, dass die sichere Seite gewählt wird, so Bachmayer. Er führt aber ins Treffen, dass der erhobene Zeigefinger des Establishments erst recht zu einer Gegenreaktion führen könnte.

„Kann Wettbewerbslust wieder wecken“

Politberater Hofer „will nicht übertreiben“, aber auf FPÖ-Seite könnte man „zumindest indirekt“ auf Mobilisierungseffekte hoffen: „Dass nach dem ‚Brexit‘ jetzt auch Trump gewählt wird, was niemand im Establishment für möglich gehalten hat, das kann schon die Wettbewerbslust wieder wecken.“

Dies gelte aber auch für Van der Bellens Team, denn dieser könne nun warnen: „Schaut, was euch droht.“ Das Motiv, „Hofer zu verhindern“, war bereits jetzt ein starkes: „Aber es bekommt neues Futter.“

Andere Verhältnisse als in den USA

Die Verhältnisse in Österreich seien gänzlich andere als in den Vereinigten Staaten, daher erwartet Hajek auch nur geringe Auswirkungen. Er spricht von einem Momentum, wonach schwankende Wähler von FPÖ-Kandidat Norbert Hofer denken könnten, dass Hofer sehr viel konservativer ist als Trump. Dieser habe „gegen jegliche Kampagnenlogik“ gesellschaftliche Konventionen außer Kraft gesetzt, und dies sei in Österreich „überhaupt nicht der Fall“.

Schwankende Van-der-Bellen-Wähler wiederum wollen keinen rechtspopulistischen Bundespräsidenten wählen. Mit diesem Momentum könnten nun Kampagnenteams spielen. Hajek verwies etwa auf ein Video, in denen Aussagen von Trump und Hofer einander gegenübergestellt wurden. Die österreichischen Wähler kümmern sich aber recht wenig darum, was in den USA passiert, so Hajek.