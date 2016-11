Von Mauerbau bis zu „Obamacare“

Vieles hat der künftige US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten vollmundig versprochen. „Amerika zuerst“, formulierte er als sein Motto, Details zu seinen Plänen ließ er aber offen. Nur aus Wahlkampfparolen lässt sich ableiten, was Trump im Weißen Haus alles tun könnte: vom Mauerbau an der Grenze zu Mexiko über die Revision aller Handelsverträge bis hin zur Annullierung der Gesundheitsreform „Obamacare“.

