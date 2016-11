Kritik an CETA in Nationalrat

Eine Debatte mit erwartbaren Positionen hat die Aktuelle Europastunde zu CETA und den Folgen für Europa heute im Nationalrat gebracht. Für die Themenwahl der „Aktuellen“ war NEOS zuständig, deren Klubobmann Matthias Strolz die SPÖ kritisierte. Bei Kanzler Christian Kern (SPÖ) erkannte er „sehr wilde Bocksprünge“ und warf dem SPÖ-Chef vor, dass er populistisch kalkuliert habe.

Kern wiederholte in seiner Replik seine Bedenken gegenüber dem Abkommen und betonte, dass er mit seinem Widerstand noch einiges herausgeholt habe, etwa dass die nationalen Parlamente über das endgültige Inkrafttreten entscheiden müssten. Die Bedeutung des Abkommens für Österreich ist aus seiner Sicht nicht zu überschätzen. Im besten Fall würde es den Bürgern sechs Euro pro Jahr mehr an Einkommen bringen.

Reformwünsche in unterschiedliche Richtungen

Die ÖVP-Mandatarin Angelika Winzig forderte als Folge des CETA-Ringens eine neue „intelligente Zusammenarbeit“, mit der die derzeit vorherrschende tiefe Vertrauenskrise überwunden werden solle. Die FPÖ sah sich in ihrer Position bestätigt, dass die EU auf eine „Zentralregierung“ mit „entrechteten Völkern“ hinauslaufe. Das Team Stronach wollte einen Ausstieg aus CETA nicht ausschließen.

Glücklich mit dem, was die Regierung in Sachen CETA herausgeholt hat, ist auch Grünen-Klubobfrau Eva Glawischnig nicht. Man habe außer einer kleinen Protokollanmerkung nichts erreicht und trotzdem grünes Licht gegeben. Was die EU angeht, forderte Glawischnig eine raschere Handlungsfähigkeit ein. Beispielsweise würde sie sich eine schärfere und offensivere Position der EU zu den Vorgängen in der Türkei wünschen.