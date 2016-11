Ski alpin: Hirscher arbeitet am Slalom-Feinschliff

Am Sonntag geht für die ÖSV-Herren der Weltcup mit dem Slalom im finnischen Levi (10.00 und 13.00 Uhr, live in ORF eins) weiter. Die Vorbereitung darauf findet in Schweden statt, wo ÖSV-Star Marcel Hirscher bei „extrem guten“ Bedingungen noch am Feinschliff für seinen Slalom-Schwung arbeitet und sich Selbstvertrauen holen möchte. Deshalb wird Hirscher „so viele Slalom-Tore fressen, wie mein Energielevel und die Schneebedingungen hergeben“.

