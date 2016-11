Zusammenarbeit „zum Wohle des Landes“

Nach ihrer Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl hat Hillary Clinton Donald Trump eine Zusammenarbeit „zum Wohle unseres Landes“ angeboten. Sie hoffe, dass der Republikaner ein „erfolgreicher“ Präsident sein werde, sagte die Demokratin am Mittwoch in New York. Es war ihr erster Auftritt nach der überraschenden Niederlage. Ihre Anhänger sollten Trump eine Chance geben, auch wenn der Ausgang der Wahl nicht der erhoffte gewesen sei, so Clinton. Trump hatte sich zuvor in seiner Siegesrede bei Clinton bedankt. Zugleich stellte die Wahlkampfleiterin des Republikaners neue Ermittlungen gegen Clinton in den Raum.

