Energiehandel gegen Idee von Ölheizungsstopp

Der Fachverband Energiehandel lehnt das von Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) ab dem Jahr 2020 über die Landesgesetzgeber angestrebte Verbot für Ölheizungen bei Neubauten und beim Austausch von Heizkesseln ab. Rupprechter tappe mit seinem Vorstoß „in die ideologische Falle vieler Umweltorganisationen und vermeintlich ökologisch Denkender“, so Fachverbandsobmann Jürgen Roth.

Viele der rund 200.000 alten Heizkessel würden trotz Verbots noch Jahre und Jahrzehnte weiter betrieben werden, insofern sei das ein falsches Signal und verhindere eine rasche und nachhaltige Senkung des CO2-Ausstoßes. Denn viele Gebäude seien gar nicht auf eine Umrüstung auf einen anderen Energieträger ausgelegt, so der Interessenverband.

Roth sieht zudem die Kosten eines Umstiegs bedeutend höher und in vielen Fällen sozial unverträglich. Schließlich gebe es in ländlichen Gebieten wegen der topografischen Verhältnisse (Randlagen) gar keine Alternative zur Ölheizung, erklärte Roth, auch WKÖ-Vizepräsident, in einer Aussendung. Umgekehrt könne der Umstieg auf hochmoderne und hocheffiziente Brennwerttechnik sofort rund 40 Prozent an Energieressourcen und somit auch an CO2 einsparen.