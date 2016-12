Männlichkeit einmal anders

Während in der Frauenmode bereits seit Jahrzehnten männliche Kleidung adaptiert wird, ist das Tragen „typisch weiblicher“ Kleidung für den Mann in westlichen Gesellschaften immer noch ein No-Go. Mit der bewussten Kreuzung von Frauen- und Männergewand, dem Gender-Bending, versuchen Modemacher, über Unisexkleidung hinaus modische Geschlechtergrenzen aufzulösen. Wer diesen Winter modisch auf der Höhe der Zeit sein möchte, darf nicht zu sehr um seine Männlichkeit besorgt sein - und keine Angst davor haben, sich in Plüsch und rosa Wolle zu hüllen.

Lesen Sie mehr …