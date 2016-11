Sondertreffen der EU-Außenminister am Sonntag

Die EU-Außenminister beraten am Sonntagabend in Brüssel über die Folgen des US-Präsidentschaftswahlsieges von Donald Trump. Die Minister würden schon am Vorabend ihres regulären Treffens anreisen, um bei einem Abendessen die neue Lage zu erörtern, erklärten Diplomaten heute Nachmittag.

Das Sondertreffen war vom deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen worden. Der sozialdemokratische Politiker warnte vor größeren internationalen Verwerfungen durch die Wahl Trumps. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die amerikanische Außenpolitik für uns weniger vorhersehbar wird“, sagte er. Die USA könnten künftig wieder häufiger alleine entscheiden.

Trump hatte unter anderem angekündigt, die Leistungen der USA für die NATO auf den Prüfstand zu stellen. Er sorgte auch mit Aussagen zum Syrien-Krieg, dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus sowie den Beziehungen zu Russland und China für Aufsehen.