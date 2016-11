Bundesliga: Clubs meiden Türkei für Trainingslager

Österreichische Bundesliga-Clubs sind in den letzten Jahren in den Vorbereitungen auf das Frühjahr Stammgäste in der Türkei gewesen. Aufgrund der unsicheren Lage haben sich viele Vereine andere Destinationen gesucht. Das Führungsduo Sturm und Altach zieht es ungeachtet der erheblichen Mehrkosten nach Spanien. Die Beobachtung der Konkurrenz wird jedenfalls entfallen, denn die Teams werden sich in diesem Winter ziemlich verstreut den Feinschliff fürs Frühjahr holen.

