US-Verteidigungsminister bereitet Amtsübergabe vor

US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat betont, dass er eine geordnete Amtsübergabe an den künftigen Präsidenten Donald Trump sicherstellen wird. Er werde den Übergang seines Ministeriums an den nächsten Oberbefehlshaber begleiten, schrieb Carter heute in einem Brief an seine Mitarbeiter.

Trump hatte die Verteidigungspolitik der amtierenden Regierung immer wieder scharf kritisiert und angedeutet, dass er im Falle eines Wahlsieges hochrangige Militärs in den Streitkräften austauschen würde.

Der Republikaner zieht am 20. Jänner 2017 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus ein. Der Präsident ist in den USA Oberbefehlshaber der Streitkräfte („Commander in Chief“).