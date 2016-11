Obama gelobt bestmögliche Übergabe an Trump

US-Präsident Barack Obama will eine erfolgreiche Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Donald Trump. Er habe sein Team angewiesen, so hart wie möglich daran zu arbeiten, dass dies möglich sein werde, sagt er in Washington.

Es sei kein Geheimnis, dass er und Trump „Differenzen“ gehabt hätten, so Obama. Aber er habe auch „Differenzen“ mit seinem eigenen Vorgänger George W. Bush gehabt. Und wie dessen Team wolle er Trumps Mannschaft den bestmöglichen Start verschaffen.

Trost für Clinton und ihre Anhänger

Obama lobte Trumps versöhnliche Siegesrede am Wahlabend - und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass er „diesen Geist während des Übergangs aufrechterhält“. Einigkeit und Versöhnlichkeit seien, was das Land nun brauche.

Er könne „nicht stolzer“ auf Hillary Clinton sein, sprach Obama der unterlegenen Demokratin und deren Unterstützern Trost zu. Wahlniederlagen lägen jedoch in der Natur der Demokratie. Vor allem junge Menschen sollten nun nicht „den Mut verlieren und zynisch werden“.