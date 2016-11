Belgien: IS-Spitze befahl Anschläge in Paris

Die Befehle für die Anschläge in Paris und Brüssel sind nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft auf einer „sehr hohen“ Kommandoebene der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erteilt worden. „Wir wissen, dass die Befehle aus dem Gebiet des Islamischen Staats kamen“, sagte Staatsanwalt Frederic Van Leeuw heute gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Von welchen IS-Vertretern die Befehle erteilt wurden, konnte er jedoch nicht sagen. „Wir wissen überhaupt nicht, wer die Leute sind, die wirklich die Befehle gaben“, sagte Van Leeuw, möglicherweise aber IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi selbst. Der IS hatte sich zu den Anschlägen in Paris am 13. November mit 130 Toten und zu den Selbstmordanschlägen auf den Brüsseler Flughafen und eine U-Bahn-Station mit 32 Toten bekannt.

Mastermind ausgemacht?

Die Ermittlungen seien noch lange nicht beendet, weder in Belgien noch in Frankreich, so Van Leeuw. Aus französischen Ermittlerkreisen war am Vortag verlautet, dass ein weiterer möglicher Drahtzieher der Anschläge identifiziert worden sei. Der Belgier marokkanischer Herkunft Oussama Atar werde verdächtigt, von Syrien aus die Attentate von Paris sowie die von Brüssel am 22. März koordiniert zu haben, hieß es.

Die französischen Behörden vermuten, dass sich Atar hinter dem Decknamen „Abou Ahmad“ verbirgt, der mehrfach während der Untersuchungen zu den Anschlägen von Paris und Brüssel auftauchte. Der belgische Staatsanwalt Van Leeuw sagte dazu, dass Atar einer der Auftraggeber der Anschläge gewesen sei, sei „eine Arbeitshypothese von vielen“. Es müssten noch viele Fragen geklärt werden.