Trump lädt Netanjahu zu Treffen in USA ein

Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu laut dessen Aussagen in die USA eingeladen. Das Treffen solle bei der nächsten Gelegenheit stattfinden, teilte Netanjahus Büro mit. Die beiden hätten miteinander telefoniert und ein „herzliches Gespräch“ geführt.

Die Einladung an Netanjahu wäre die erste an einen ausländischen Politiker, die Trump aussprach. Netanjahus Büro erklärte, der Premier habe Trump gratuliert und ihm versichert, dass „die Vereinigten Staaten keinen besseren Alliierten haben als Israel“.

Die Beziehungen von Israels rechtskonservativer Regierung zu Washington waren unter US-Präsident Barack Obama nicht die besten. Israels rechts-religiöser Erziehungsminister Naftali Bennett sieht die Idee eines eigenen Palästinenserstaates mit Trump an der Spitze der USA am Ende. „Die Ära eines palästinensischen Staates ist vorbei“, so. Netanjahu bezeichnete Trump als „echten Freund Israels“.