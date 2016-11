Kurz gratuliert Serbien zu positivem EU-Bericht

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat Serbien heute zum positiven EU-Fortschrittsbericht gratuliert. Bei einem Besuch von Außenminister Ivica Dacic in Wien sagte Kurz diesem die weitere Unterstützung Österreichs auf dem Weg Serbiens in die EU zu, bestätigte das Außenministerium gegenüber der APA.

Die Fortschritte, die von der EU-Kommission in dem Bericht gelobt wurden, seien ein Erfolg von Premier Aleksandar Vucic und Außenminister Ivica Dacic, erklärte Kurz laut der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug. Er hoffe, dass noch bis Jahresende neue Kapitel in den EU-Beitrittsverhandlungen eröffnet würden, so Kurz.