Ski alpin: Veith blickt Comeback entgegen

Der Nordamerika-Trip ist und bleibt gecancelt, in spätestens zwei Wochen startet sie wieder mit Skitraining. Mehr als ein Jahr nach ihrem so folgenschweren Trainingssturz auf dem Rettenbachferner kämpft Anna Veith um ihr Comeback im alpinen Skiweltcup, dem sie sich mit Riesenschritten nähert. In der Wettkampfpause verdingte sich Veith auch als Buchautorin - ihr Erstlingswerk „Zwischenzeit“ wurde kürzlich in Wien präsentiert. Im ORF.at-Interview sprach die 27-Jährige über ihr Comeback, ihre Erwartungen und den Nutzen ihrer langen Wettkampfpause.

