Demos von New York bis Los Angeles

In den USA sind Tausende in großen Städten wie New York, Chicago, Seattle, Phoenix, Boston und Los Angeles auf die Straße gegangen, um gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump zu protestieren. Die Trump-Gegner skandierten „Nicht mein Präsident“ und hielten Schilder in die Höhe. Sie warfen Trump nach seinen im Wahlkampf getätigten Aussagen Fremdenhass, Rassismus und Frauenfeindlichkeit vor. Auch Prominente mobilisierten gegen Trump. Unterdessen wird Trump am Donnerstag Noch-Präsident Barack Obama im Weißen Haus treffen.

