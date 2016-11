Verletzte nach Schießerei in Seattle

In Seattle im US-Bundesstaat Washington ist es offenbar am Rande von Protesten gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump zu einer Schießerei mit mehreren Verletzten gekommen. Die örtlichen Rettungskräfte gaben gestern via Twitter bekannt, fünf Patienten mit Schusswunden zu behandeln. Zwei davon seien lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei teilte ebenfalls über den Kurznachrichtendienst mit, sie untersuche einen Bericht, wonach es mehrere Verletzte gegeben habe nach Schüssen nahe einer Anti-Trump-Demonstration. Unklar blieb, ob die Schießerei mit den Protesten in Zusammenhang stand.