Kissinger: „Hatte anderen Wahlausgang erwartet“

Der frühere republikanische US-Außenminister Henry Kissinger hat den Sieg Donald Trumps bei der Präsidentenwahl nicht kommen sehen. „Ich hatte das Gegenteil von dem erwartet, was passiert ist“, sagte Kissinger gestern Abend (Ortszeit) bei einer Preisverleihungsgala des Jüdischen Weltkongresses (WJC) in New York.

Er habe aber die Hoffnung, „dass wohlwollende Haltung, offene Diskussionen und das Zusammenstehen hinter Schlüsselthemen“ in den USA fortbestehen würden. Der 1923 im deutschen Fürth geborene Kissinger war zwischen 1973 und 1977 Außenminister der USA.