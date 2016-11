Verteidigungsminister Doskozil zu Besuch nach Israel

Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) reist am Sonntag zu einem viertägigen Arbeitsbesuch nach Israel. Vor allem die Zusammenarbeit auf Ebene seines Ressorts will Doskozil in Tel Aviv und Jerusalem intensivieren, wie er im Vorfeld des Besuches sagte.

Zu diesem Zweck wird der Verteidigungsminister mit seinem israelischen Amtskollegen Avigdor Lieberman und Knesset-Abgeordneten zusammentreffen und über Themen wie die zunehmende Instabilität Syriens und des Irak, illegale Migration und Terrorismusbekämpfung sprechen.

Teilnahme an Sicherheitskonferenz

Neben traditionellen Programmpunkten wie einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem hat Doskozils Besuch aber einen weiteren Schwerpunkt: Bedrohungen aus dem Cyberspace, nicht nur für ihn „eine der wesentlichen sicherheitspolitischen Herausforderungen der Gegenwart“.

Der Minister wird in Tel Aviv an der „HLS & Cyber 2016“ teilnehmen, einer internationalen Sicherheitskonferenz und -messe über die mittlerweile mannigfaltigen Sicherheitsrisiken im öffentlichen Raum und im Internet - und die Möglichkeiten, sich davor zu schützen.

Begleitet wird Doskozil bei seinem Besuch vom Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch.