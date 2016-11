Tennis: ATP-Finals mit Gänsehautgarantie

Mit dem Namen bestickte Handtücher, eigene Bademäntel und eine eigene Garderobe. Dazu die Anreise per Boot direkt vom Hotel in die spektakuläre O2-Arena. Die am Sonntag in London beginnenden ATP-Finals (alle Spiele live in ORF Sport +) sind auch für die acht besten Spieler des Jahres etwas Besonderes.

„Das ist das schrägste Turnier auf der Welt“, sagte Doppel-Spezialist Oliver Marach und verspricht ÖTV-Star Dominic Thiem, der bis Mittwoch in der Südstadt trainierte und danach nach London abhebt, ein „einmaliges Erlebnis“.

