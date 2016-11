Seoul: Trump sichert Südkorea US-Schutz zu

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat laut südkoreanischen Angaben ein wichtiges Bekenntnis zum Sicherheitsbündnis beider Länder abgelegt.

Trump habe Präsidentin Park Geun Hye am Telefon versichert, dass die USA entschlossen seien, ihren Alliierten „gegen die Instabilität in Nordkorea“ zu verteidigen, teilte das Präsidialamt in Seoul heute mit. „Wir gehen die ganze Strecke mit Ihnen, wir werden nicht schwanken“, wurde Trump zitiert.

Für Druck auf Nordkorea

Park sagte, dass das Atomprogramm Nordkoreas derzeit die größte Bedrohung für Südkorea und die USA darstelle. Es sei daher wichtig, mit Hilfe harter Sanktionen den Druck auf Nordkorea zu erhalten.

Auch warnte sie, das kommunistische Regime in Pjöngjang könne in den nächsten Monaten weiter provozieren. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass das Land genau das während der Übergangszeit zwischen zwei US-Regierungen tue.

Vor der Wahl in den USA hatte ein Sieg des Republikaners Trump als problematisch für Seoul gegolten. Südkorea muss sich jetzt nach Ansicht von Beobachtern auf schwierige Verhandlungen über die Finanzierung der im Land stationierten 28.500 US-Soldaten einstellen. Trump hatte im Wahlkampf betont, dass er die Alliierten auffordern werde, einen größeren Beitrag für den Schutz der USA für ihr Land zu zahlen.