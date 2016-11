Erster H5N8-Verdachtsfall bei Hausgeflügel in Vorarlberg

In Vorarlberg ist ein Verdachtsfall auf Vogelgrippe bei Hausgeflügel aufgetreten. Die Untersuchungen laufen, Ergebnisse soll es laut Gesundheitsministerium morgen geben. Am Bodensee gibt es ab morgen eine Schutzzone sowie Stallpflicht.

Vogelgrippe in Ungarn weitet sich aus

Aus Ungarn wurde ein neuer Fall der Vogelgrippe bekannt. In einer Geflügelfarm im südungarischen Ort Kiskunmajsa erkrankte eine nicht näher genannte Zahl von Enten an dem Erreger des Subtyps H5N8, berichtete das Agrarportal Agroinform.com heute unter Berufung auf das ungarische Amt für Lebensmittelsicherheit (NEBIH). Die Behörde habe die Tötung der infizierten Tiere angeordnet.

Bereits in der Vorwoche war die Vogelgrippe in einer Truthahnfarm im südostungarischen Totkomlos ausgebrochen. Damals waren auf Anordnung der Behörden 9.000 Tiere getötet worden. Auch die Truthähne waren an H5N8 erkrankt. Einige Länder, darunter Kanada, Israel und Serbien, haben Einfuhrbeschränkungen für Geflügel aus Ungarn erlassen.